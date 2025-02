Sąsiedzi słyszeli krzyki. Makabryczne sceny w Sosnowcu

W środę na ul. Wspólnej w centrum Sosnowca doszło do tragicznego zdarzenia. Jak opisuje "Fakt", około godz. 17, sąsiedzi zgłosili policji awanturę domową. Mieli słyszeć krzyki dochodzące z jednego z mieszkań.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, nie mogli dostać się do mieszkania, więc zdecydowali się na siłowe wejście. W środku znaleźli ciało 33-letniej kobiety z licznymi ranami kłutymi .

Domniemany sprawca został ujęty po kilku godzinach, dzięki informacji od policjanta, który był na urlopie. - Zwrócił on uwagę na mężczyznę, który siedział na przystanku, ubrany niestosownie do pory roku. Nawiązał z nim rozmowę, nie było z nim większego kontaktu, w związku z tym zadzwonił po kolegów z policji. Okazało się, że to szukana przez nas osoba ws. zabójstwa żony - opisywał podkom. Mogielski.