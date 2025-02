Jechali już w stronę granicy. Akcja polskich służb

Podczas kontroli drogowej ciężarówki zmierzającej w kierunku granicy polsko-niemieckiej, służby odkryły ponad 7 mln sztuk papierosów z nielegalnej produkcji. Dalsze przeszukania ujawniły urządzenia i półprodukty do produkcji papierosów, w tym sieczkarnie do tytoniu oraz 9 ton liści tytoniowych. Według szacunków służb, gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby blisko 20 mln zł.