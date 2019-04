Saryusz-Wolski: "Tusk zrobi w Polsce to, czego nie wolno szefowi RE"

Donald Tusk apeluje w sieci o tłumne przybycie na wykład, który wygłosi 3 maja w Warszawie. "Wejdzie w polską politykę i będzie jątrzył" - ocenia europoseł Saryusz-Wolski i twierdzi, że urzędnikowi UE na tym szczeblu nie wolno robić takich rzeczy.

"3 maja na Uniwersytecie Warszawskim będę do waszej dyspozycji" - zapowiedział swoim sympatykom Donald Tusk i zaznaczył, że wcześniej wygłosi "ciekawy" wykład.

Jacek Saryusz-Wolski (zasiadający w Parlamencie Europejskim od 2004 roku, a obecnie kandydat do PE z list PiS) zapytany o wizytę Tuska podkreśla, że były premier niczym Polaków nie zaskoczy. – To budowanie napięcia, więc trudno być zaskoczonym – podkreślił w Radiu ZET.

– Traktat mówi o tym, że nie wolno nawet sprawować żadnych funkcji publicznych. Narusza on ducha, może nie literę traktatu. Donald Tusk kpi sobie ze zwyczajów i ludzi – ocenia Saryusz-Wolski.

Zobacz także: Paweł Kowal o planowanym wystąpieniu Tuska w Warszawie. Jedna rzecz go niepokoi

Saryusz-Wolski o nauczycielach: Rząd oferuje 15 proc., co jest gigantyczną podwyżką

W Radiu ZET europoseł odniósł się także do zawieszonego strajku nauczycieli. Podkreślił, że wykorzystywanie uczniów w kampanii wyborczej było nie na miejscu.

Skrytykował także wygórowane żądania nauczycieli. Odnosząc się do postulatów płacowych europoseł przyznał, że o 30-procentowej podwyżce nikt nie słyszał w żadnym kraju europejskim.

– Na Zachodzie są podwyżki 1-2 proc. Rząd oferuje 15 proc., co jest gigantyczną podwyżką. Gdyby nauczyciele mieli stopniowo podwyższane płace, kiedy pan Broniarz siedział jak mysz pod miotłą, to prawdopodobnie sytuacja by się tak nie nawarstwiła – dodał.