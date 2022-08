Samozwańcza władza Krymu ucieka. Zabrali nawet swoje kochanki

"Ewakuacja" samozwańczej władzy Krymu

Wszystko zaczęło się od zamknięcia mostu Krymskiego. Działanie to oficjalnie miało chronić mieszkańców półwyspu przed rzekomym atakiem Ukrainy. W rzeczywistości jednak była to rosyjska prowokacja, która posłużyła jako pretekst do ucieczki samozwańczych, marionetkowych władz Krymu - "premiera" Aksionowa oraz przewodniczącego Konstantinowa.