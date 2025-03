Samoloty zderzyły się w powietrzu we Francji. Świadek wszystko nagrał

Koszmarny wypadek podczas treningu zawodowych pilotów. W godzinach popołudniowych we wtorek w trakcie treningu zespołu akrobacyjnego Patrouille de France w pobliżu bazy lotniczej Saint-Dizier we wschodniej Francji, doszło do zderzenia dwóch samolotów Alpha Jet. Nagrania świadków zaczęły pojawiać się na platformie X. Na nagraniu z wydarzenia widać, jak formacja wykonuje akrobacje, po czym dwa samoloty zderzają się w powietrzu i spadają na ziemię. Francuskie siły powietrzne poinformowały, że zarówno piloci, jak i pasażer zdołali się katapultować. Trzy osoby odniosły obrażenia, z czego dwie są w stanie zagrożenia życia, a jedna ma liczne urazy. Nie odnotowano ofiar wśród ludności cywilnej.​ Na udostępnionych fotografiach można zauważyć, że jedna z maszyn spadła na silosy przemysłowe niedaleko bazy lotniczej. Minister sił zbrojnych Francji, Sebastien Lecornu, potwierdził wypadek i poinformował, że służby ratunkowe zostały zmobilizowane, a dalszą koordynacją działań i wyjaśnieniem przyczyn wypadku zajmują się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Sił Zbrojnych.