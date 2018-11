Samoloty USA w rejonie Krymu. Rosja nie tylko obserwuje

Samolot przeciwokrętowy Marynarki Wojennej USA operował w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Rosyjskie media zauważają, że maszyna zbliżyła się do brzegów Półwyspu Krymskiego na odległość zaledwie 31 km. Tymczasem USA wysyłają nad Morze Czarne kolejnych "zwiadowców".

O lotach maszyn USA szeroką informują rosyjskie media prorządowe. Podkreślany jest fakt, że Boeing P-8A Poseidon to maszyna, która może prowadzić działania ofensywne oraz jej zbliżenie się do półwyspu zajętego przez Rosjan na odległość zaledwie ok. 30 km.

Boeing P-8 Poseidon to patrolowy samolot przeciwokrętowy przeznaczony do wykrywania i niszczenia wrogich okrętów podwodnych w obszarach patrolowania, ale używany jest przez armie USA właśnie do wywiadu, a także w operacjach przeciwokrętowych i ratowniczych. Z kolei RQ-4 Global Hawk to strategiczny dron zwiadowczy, który może przez 30 godzin prowadzić obserwację z wysokości do 18 tysięcy metrów.