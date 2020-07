Samolot z Andrzejem Dudą miał startować bez pozwolenia. Media o naciskach na pilota

Nikt z Kancelarii Prezydenta miał nie zgłosić, że wylot się opóźni. Ekipa głowy państwa miała sobie robić zdjęcia, zamiast się pośpieszyć. Po godz. 22 kontroler na wieży miał powiedzieć, że praca jest zakończona, ale próbował pomagać pilotowi. "Wieżyczko, jak to czasowo jest, bo tu z tyłu nas pytają najważniejsi pasażerowie co się dzieje" - cytuje kapitana "GW".

Lot z Andrzejem Dudą. Były naciski na pilotów?

"Z tyłu nas też naciskają, dlatego pytam, żeby ewentualnie rzucić hasłem jakimś" - miał również powiedzieć pilot do kontrolera na wieży. Ostatecznie samolot miał odlecieć o 22.15. Państwowe Porty Lotnicze zapewniły "Gazetę Wyborczą", że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, bo działanie lotniska zostało wydłużone. Portal twierdzi jednak, że piloci z tego lotu zostali zawieszeni.

Unijny ekspert lotniczy Jacek Krawczyk uważa, że "doszło do nagięcia przepisów, co może skutkować katastrofą, a za to traci się pracę". Maciej Lasek, który badał katastrofę Tu-154m w Smoleńsku jest zdania, że załoga "powinna odmówić wykonania lotu". Kancelaria Prezydenta podkreśla, że nie miała wiedzy o jakichkolwiek "problemach i naruszeniach procedur". Zapewnia również, że nie było żadnych nacisków.