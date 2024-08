Samolot "specjalnego przeznaczenia" w Królewcu. Przyleciał z Moskwy

W czwartek rano z moskiewskiego lotniska Wnukowo wystartował samolot An-148 o numerze RA-61727. To właśnie te maszyny wykorzystywane są do transportu więźniów podlegających wymianie. Maszyna wylądowała już w Królewcu. Media informowały wcześniej, że może dojść do wymiany więźniów z udziałem Rosji, USA, Niemiec i Białorusi.