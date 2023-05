Samochodem do oceanu. Mieszkanka Florydy utknęła z autem na plaży

Nietypowe zdarzenie na jednej z plaż na Florydzie. W minioną sobotę plażowicze w Smyrna Dunes Park przecierali oczy ze zdumienia. Agencja Associated Press udostępniła nagranie z biura szeryfa hrabstwa Volusia. Widać na nim auto zaparkowane w oceanie, a wokół niego tłum ludzi. Okazało się, że mieszkanka Florydy postanowiła wjechać na plażę, a potem z niewyjaśnionych przyczyn jechała wprost do wody i w pewnym momencie utknęła w mokrym piasku, a samochód zaczął cofać się do oceanu. Po przybyciu policji na miejsce zdarzenia okazało się, że kierująca to mieszkanka Orlando. Kobieta była pijana. Policjanci aresztowali Amerykankę. Usłyszała ona zarzuty jazdy pod wpływem alkoholu i spowodowania zagrożenia w ruchu lądowym.