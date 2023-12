Wjechał jaguarem do Motławy. Są zdjęcia

- Na miejscu funkcjonariusze ruchu drogowego ustalili, że 33-latek z Gdańska kierujący jaguarem, jadąc ul. Mostową, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do prawej krawędzi jezdni i wjechał autem do Motławy. Gdańszczanin był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania - mówi podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku dla portalu trojmiasto.pl.