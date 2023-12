Katowała czteroletniego syna. Polka skazana na dożywocie

Dzieci były katowane

Do tragedii doszło w miejscowości Barsinghausen w Dolnej Saksonii. Matka dziecka i jej partner przez wiele miesięcy bili chłopca, nawet tłuczkiem do mięsa i paskiem, a w nocy wielokrotnie zamykali go nieubranego w komórce. Fabian i jego starsza o dwa lata siostra byli karani także przez pozbawienie ich jedzenia i picia oraz zakaz korzystania z toalety. Godzinami musieli klęczeć na twardej podłodze z podniesionymi rękami – mówiła sędzia przewodnicząca, odczytując uzasadnienie wyroku.