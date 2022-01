Samochód potrącił matkę z dzieckiem. "To nie był przypadek"

Ofiara i sprawczyni mogły się znać

Sprawcą wypadku jest 37-letnia kobieta z Vorarlbergu, oddalonego o ok. 400 km od Karyntii. "Chcemy ustalić, dlaczego znalazła się w sobotę w tym właśnie miejscu" – przekazał rzecznik prokuratury. Ponadto wypadek miał miejsce w strefie zabudowanej, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h – to obszar, gdzie śmiertelne wypadki są mało prawdopodobne. Do tego dochodzi kluczowy fakt, że ofiara i sprawczyni wypadku mogły się znać.