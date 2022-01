Runął "samolot widmo". Zagadkowa tragedia budzi emocje do dziś

Jak to się stało, że odważny steward niemal do końca funkcjonował, podczas gdy piloci i pasażerowie byli już niemal całkowicie pozbawieni świadomości? Maski tlenowe, znajdujące się na pokładzie samolotu, wystarczają zazwyczaj na ok. 15 minut. Andreas Prodromou posługiwał się za to butlą tlenową. Na dodatek był wyszkolonym nurkiem. Dzięki temu był w stanie walczyć o życie dużo dłużej, niż piloci.