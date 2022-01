Zapomniana katastrofa lotnicza. Rosyjski samolot zmiótł targ z powierzchni

To była katastrofa lotnicza z największa liczbą ofiar śmiertelnych na Ziemi. Samolot linii Moscow Airways, latający na zlecenie Air Africa, miał wznieść się w powietrze ze znaczną ilością towaru. Wyprodukowany w 1988 roku Antonow An-32B o numerze rejestracyjnym RA-26222 do momentu wypadku nie sprawiał większych kłopotów, choć jego przynależność do tej pory budzi wątpliwości.