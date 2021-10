Samobójcy siali strach i zniszczenie. Ale nie każdy kamikaze umierał

Z misją kamikaze wiązał się szereg rytuałów. Jednym z nich było pisanie listów pożegnalnych do rodziny. W większości zawierały one podziękowania dla rodziców za trud wychowania oraz wyrażały dumę, z jaką mieli przystąpić do ataku. Tuż przed wejściem do samolotu każdy z członków załogi musiał wypić ostatni napój. Zwykle był to kieliszek sake (niektórzy wybierali kieliszek z wodą). Kierując się w stronę celu, załoga wykrzykiwała "Banzai" ("Niech żyje cesarz!") bądź "Hissatsu" ("Pewna śmierć").