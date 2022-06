''Sammy B'': najgłębiej położony wrak w historii. Niezwykłe odkrycie u wybrzeży Filipin

W głębinach Morza Filipińskiego odkryto wrak niszczyciela Marynarki Wojennej USA, który zatonął w 1944 roku. Okręt to USS Samuel B. Roberts, popularnie znany jako "Sammy B". Znajduje się na głębokości 6 985 metrów, co czyni go najgłębiej położonym wrakiem, jaki odkryto w historii. Sammy B spoczywa o 426 metrów niżej od wraka USS Johnson, który prowadził do tej pory w tej statystyce. Obydwa wraki odkrył ten sam człowiek, Victor Vescovo, założyciel firmy Caladan Oceanic Expeditions. Sammy B. brał udział w bitwie w Zatoce Leyte w październiku 1944 r., w której japońska marynarka wojenna poniosła największe straty i nie zdołała wyprzeć sił amerykańskich z Leyte. Według niektórych danych niszczyciel unieszkodliwił torpedą jeden z japońskich ciężkich krążowników i znacznie uszkodził inny. Po zużyciu praktycznie całej amunicji został trafiony przez pancernik prowadzący Yamato i zatonął. Śmierć poniosło 89 marynarzy.

