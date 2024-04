Sam chciał wymierzyć sprawiedliwość. Kierowca busa trafił na radiowóz

Zajechał drogę osobówce na trasie szybkiego ruchu i wyszedł z auta, by samemu wymierzyć sprawiedliwość. Śląska Policja udostępniła nagranie z akcji nieoznakowanego radiowozu na jednym z odcinków Drogowej Trasy Średnicowej w okolicach Chorzowa. Kamera wideorejestratora uchwyciła niebezpiecznie wyglądające zdarzenie drogowe. Bus jadący przed audi nagle zajechał drogę osobówce, a po chwili ze środka wyszedł jego kierowca. Nerwowo wymachując rękoma nie wiedział jednak, że następny pojazd zatrzymujący się za audi to nieoznakowany radiowóz. Policjanci od razu przystąpili do interwencji i włączyli sygnalizację świetlną. To speszyło cwaniaka z busa, który przez swoje zachowanie narobił sobie poważnych problemów. Stracił prawo jazdy, a jego przypadkiem wkrótce zajmie się sąd. "Kierowcy, który sam chciał wymierzyć sprawiedliwość na drodze, nasi policjanci zatrzymali prawo jazdy. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, zabrzanin odpowie przed sądem. Grozi mu zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna" - wyjaśniła policja.