Salwa z BM-27 Uragan. Nocne uderzenie w Rosjan

Kolejny spektakularny atak Ukrainy na rosyjskie pozycje. Nocna akcja ukraińskiej armii została zarejestrowana, a nagranie z frontu trafiło do mediów społecznościowych. Rosjanie nie mieli żadnych szans w konfrontacji z potężną salwą pocisków, jaką skierowali przeciw nim Ukraińcy, wykorzystując w tym celu dwa systemy MLRS BM-27 Uragan. Nie wiadomo, kiedy i gdzie dokładnie miał miejsce zarejestrowany atak. BM-27 Uragan jest to opancerzona, gąsienicowa i wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet, produkowana przez zakłady Spław z Tuły. Ten radziecki system artylerii rakietowej dopuszczono do użytku jako element uzbrojenia w 1975 roku, otrzymując kod Grau 9K57. Wyrzutnia oparta została na samobieżnej wyrzutni 9P140, w skład której wchodzi blok 16 pięciometrowych prowadnic osadzonych na podwoziu czteroosiowego samochodu ciężarowego ZIŁ-135ŁM. BM-27 Uragan wykorzystuje pociski rakietowe kalibru 220 mm.