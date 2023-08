Salwa śmiechu na spotkaniu liderów Trzeciej Drogi. Wszystko przez strój Kosiniaka-Kamysza

- To pytanie, które przewija się od dobrych kilku tygodni. Jeżeli my nie uzyskamy 8 proc., to znaczy, że dalej będzie rządził PiS w Polsce. To jest niestety matematyka i polityka, które się ze sobą wtedy łączą. Jeżeli my nie dostaniemy dobrego wyniku, to nie ma szans na odsunięcie tych, którzy dzisiaj rządzą, niszczą wspólnotę narodową, grabią Skarb Państwa, wyjaławiają emocjonalnie i intelektualnie często kolejne grupy społeczne, dzielą sąsiadów, rodziny, nas wszystkich. Oni będą po prostu dalej rządzić - przekonywał Kosiniak-Kamysz.