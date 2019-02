Sąd tłumaczy się z zaproszeń na szkolenie od uczelni ojca Tadeusza Rydzyka

"Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji i negocjacji" - to ma zapewniać szkolenie oferowane przez uczelnię o. Tadeusza Rydzyka. Zaproszenie na nie rozesłała sama prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ale jak zaznacza rzecznik SO, "nie jest to jej zaproszenie".

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ma też ofertę szkoleń dla sędziów (East News, Fot: Karolina Misztal/REPORTER)

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie rozesłała do przewodniczących wydziałów tego sądu oraz do prezesów sądów rejonowych okręgu krakowskiego zaproszenie. Ci, którzy by je przyjęli, "podnieśliby swoje kompetencji w zakresie komunikacji i negocjacji". Zapewnia o tym Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, czyli uczelnia ojca Tadeusza Rydzyka, która przygotowuje takie szkolenia. Po tym, jak sprawa trafiła do mediów, sąd postanowił zając w niej stanowisko.

I tak, dowiadujemy się, że "zaproszenie zostało rozesłane w standardowej procedurze - do wiadomości i ewentualnego wykorzystania". - Nie jest to zaproszenie prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - zapewniła rzecznik SO Beata Górszczyk, której słowa cytuje Interia.

Rzecznik zwróciła uwagę, że uczestnictwo w szkoleniu jest dobrowolne. Okazuje się też, że bezpłatny - o czym zapewnia szkoła na swojej stronie internetowej.

Szkolenie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej. Jak podał Onet, mowa o prawie trzech milionach złotych, które uczelnia uzyskała za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. "Do czasu objęcia władzy przez PiS edukacją sędziów w zakresie wystąpień medialnych zajmowała się Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie" - zwraca uwagę portal.

Źródło: Interia