Sąd Najwyższy zajmie się sprawą Piotra Mikołajczyka. Kasację złożył Rzecznik Praw Obywatelskich

To jeden z najbardziej kontrowersyjnych wyroków skazujących w Polsce. Niepełnosprawny intelektualnie Piotr Mikołajczyk został skazany za zabójstwo dwóch kobiet, choć na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnego jego śladu. Jak ustaliła Wirtualna Polska, 3 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.

- Zadzwonił Piotr i powiedział: wreszcie się doczekałaś, Sąd Najwyższy zajmie się moją sprawą. To najlepsza wiadomość od dawna. Brat żyje od jednych odwiedzin do drugich, od jednego mojego telefonu, do kolejnego. Jest mu bardzo ciężko w więzieniu. Skazano niewinnego człowieka i jest szansa, że to zostanie naprawione - mówi Wirtualnej Polsce Marta Kaźmierczak, siostra Piotra.