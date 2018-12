Niepełnosprawny skazany na 25 lat więzienia. Jest kasacja

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego od wyroku skazującego za podwójne morderstwo. Niepełnosprawny Piotr Mikołajczyk miał spędzić w więzieniu 25 lat, chociaż na jego winę nie ma dowodów, świadków, ani narzędzia zbrodni.

Piotr Mikołajczyk, człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, został skazany za zamordowanie dwóch kobiet. Na jego winę nie ma dowodów, świadków, a także narzędzia zbrodni . Sąd postanowił go jednak skazać za przyznanie się do zamordowania kobiet.

Początkowo miał dostać dożywocie, ale po apelacji jego wyrok zmniejszono do 25 lat więzienia, co podtrzymały kolejne instancje. Wszyscy byli jednomyślni, chociaż jeden z ławników miał mieć wątpliwości. Uznał jednak, że "w więzieniu będzie mu lepiej". Przypadek mężczyzny opisała w "Gazecie Wyborczej" Ludmiła Anannikova w nagrodzonym w kategorii "Najlepszy materiał dziennikarski 2018" reportażu.

W sprawie zainterweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Przysługuje mu skarga kasacyjna, mimo że sprawę Mikołajczyka rozstrzygnęła już najwyższa instancja (wcześniejsza kasację odrzucił Sąd Najwyższy). Wątpliwości RPO budzą okoliczności, w jakich mężczyzna przyznał się do zbrodni. Czy nie potwierdził tylko tego, co podpowiedzieli mu policjanci?

"Popatrzył na kartki, które mu wręczył rzecznik. Podziękował. Jednak najbardziej interesowało go, czy przyjadę do niego w weekend, jak się umawialiśmy. Oczywiście, że przyjadę. Tak jak kiedyś musiałam mu tłumaczyć, czym jest dożywocie, tak teraz będę opowiadać o kasacji, co jest o wiele przyjemniejsze. To najlepszy prezent pod choinkę, jaki dostaliśmy od lat. Lepszego nie mogliśmy sobie wymarzyć" - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Marta Kaźmierczak-Mielcarek, kuzynka skazanego.