Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii: zawieszenie parlamentu na wniosek Borisa Johnsona było nielegalne

Brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że decyzja o zawieszeniu parlamentu przez królową na wniosek Borisa Johnsona była nielegalna. Według sądu parlament powinien zebrać się ponownie tak szybko, jak to tylko możliwe.

Ogłaszając wyrok sędzia Brenda Hale podkreśliła, że wyrok "nie dotyczy tego, kiedy i na jakich warunkach Wielka Brytania ma wyjść z UE". Dodała, że chodzi jedynie o to, czy brytyjski premier miał prawo zwrócić się do królowej z prośbą o zawieszenie parlamentu.

- Decyzja o doradzeniu Jej Królewskiej Mości do prorogowania obrad parlamentu była niezgodna z prawem, ponieważ uniemożliwiała parlamentowi pełnienie jego funkcji konstytucyjnych bez rozsądnego uzasadnienia - stwierdziła prezes Sądu Najwyższego Brenda Hale.

- Parlament nie został zawieszony. Jest to jednomyślny osąd wszystkich 11 sędziów - powiedziała Hale. - Decyzja, co dalej robić, należy do parlamentu - dodała.