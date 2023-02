Sąd likwiduje niektóre partie. Znamy je z Sejmu

- To naturalna śmierć partii, które nikogo już nie interesują i nikomu do niczego nie są już potrzebne - komentuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Tanajno. Historia ugrupowania sięga 2012 roku. Partia postulowała wprowadzenie demokracji bezpośredniej i ma za sobą przeszłość w Sejmie. Działała ona we współpracy z Pawłem Kukizem, pod pełną nazwą Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia.