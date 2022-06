Sąd zdelegalizuje partię Pawła Kukiza

O delegalizacji Kukiz '15 informuje "Rzeczpospolita". Gazeta przypomina, że Paweł Kukiz po raz pierwszy dostał się do Sejmu jako lider niesformalizowanego ruchu. Partię założył w 2020 roku, by zyskać "kolejne narzędzie" do wpływania na politykę. Jej krótka historia wkrótce się skończy. Nie złożyła w Państwowej Komisji Wyborczej dokumentów finansowych, więc zostanie zdelegalizowana - podaje "Rz".