Sąd Dyscyplinarny znów zajmie się Pawłem Juszczyszynem. "Mogą mnie zawiesić"

We wtorek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego znów będzie zajmowała się sędzią Pawłem Juszczyszynem. Rozpatrzy skargę zastępcy rzecznika dyscyplinarnego na uchylenie przez izbę zawieszenia sędziego w obowiązkach. - Mogą mnie znów zawiesić - mówi Wirtualnej Polsce sędzia Juszczyszyn.

Jak informowaliśmy dzisiaj, sędzia Paweł Juszczyszyn otrzymał pismo, z którego wynika, że we wtorek przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego odbędzie się sprawa, która go dotyczy. Jak wynika z wokandy, tego dnia ma się odbyć posiedzenie izby w sprawie skargi, którą złożył rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych.

Pisaliśmy, że prawdopodobnie chodzi o uchwałę Izby Dyscyplinarnej z 23 grudnia ubiegłego roku. Izba zdecydowała wtedy, że co prawda sędzia Juszczyszyn przekroczył swoje uprawnienia, ale może wrócić do orzekania. Przypomnijmy: Paweł Juszczyszyn wezwał Kancelarię Sejmu do przedstawienia list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, za co został na miesiąc zawieszony w pracy sędziego przez prezesa olsztyńskiego sądu Macieja Nawackiego. Zaskarżenie decyzji o odwieszeniu sędziego zapowiadał pod koniec grudnia Przemysław Radzik, zastępca rzecznika dyscyplinarnego.