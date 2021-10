Saakaszwili w więzieniu. Rozpoczyna głodówkę i pisze list do wyborców

Zatrzymany w Gruzji były prezydent tego kraju Micheil Saakaszwili trafił do więzienia. Na znak protestu rozpoczął głodówkę. Napisał też list do Gruzinów, którzy głosują w sobotę w wyborach lokalnych. "Moja wolność, a przede wszystkim wolność Gruzji, zależy od waszej aktywności i gotowości do walki w najbliższych dniach" - stwierdził Saakaszwili i zaapelował o wsparcie opozycji.