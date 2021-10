Micheil Saakaszwili zatrzymany. Prezydent Gruzji: nie ułaskawię go

Według portalu Echo Kawkaza, Saakaszwili został zatrzymany w Tbilisi i przewieziono go do kolonii karnej w Rustawi, gdzie odbywają karę byli urzędnicy. Serwis zamieścił nagranie, na którym widać, jak zakuty w kajdanki i uśmiechnięty Saakaszwili wychodzi z samochodu i jest prowadzony do budynku przez policjantów.