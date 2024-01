"Są zdolni do wszystkiego". Prezes PiS reaguje na śledztwo ws. fuzji

- On odnosił w sferze gospodarczej znaczne sukcesy. (...) Dlaczego ma być to przedmiotem postępowania prokuratury? Tego nie wiem. Ja wiem jedno - mamy do czynienia z władzą, która jest gotowa stosować tortury. To określenie "tortury" jest wzięte z prac odpowiednich organów Rady Europejskiej i odnosi się do działań, które zostały podjęte bez żadnego sensu, co już zostało stwierdzone przez sąd w Lublinie, wobec ministra (Mariusza - red.) Kamińskiego. Taka władza jest zdolna do wszystkiego. Jeżeli ktoś stosuje tortury, to znaczy, że posunął sam próg... Mam nadzieję, że przyjdzie czas na to, by ponieść tego konsekwencje - mówił Kaczyński