Są nowe wytyczne GIS dla pielgrzymek. Boże Ciało także z obostrzeniami

Epidemia koronawirusa trwa, chociaż w ostatnim czasie odnotowujemy znaczny spadek liczby zakażeń. Trwa odmrażanie gospodarki, luzowanie obostrzeń dotyczy także pielgrzymek, które mogą wyruszyć w Polskę. - GIS wydał pewne zalecenia dotyczące organizacji pielgrzymek. Na to długo czekaliśmy. Te normy są dostosowane do naszych doświadczeń, a także aktualnej sytuacji pandemicznej - mówił w programie "Newsroom WP" ks. Leszek Gęsiak, rzecznik KEP. Jak zaznaczył duchowny, pielgrzymki mogą być organizowane przy zachowaniu m.in. wyznaczonej liczby osób. - W tym roku, dostosowując się do tych reguł, będziemy traktować te reguły jako krzyż pokutny, który niesiemy do Częstochowy - zaznaczył rzecznik KEP. Pytany o zbliżające się Boże Ciało ks. Gęsiak podkreślił, że te uroczystości również objęte będą wytycznymi GIS. - Te przepisy nie zakazują organizacji procesji Bożego Ciała, ale o tym, jak będą one wyglądać, zadecydują biskupi, lub też proboszczowie. To m.in. wszystkie obostrzenia sanitarne, w tym zachowanie zasady dystansu społecznego - mówił duchowny.

