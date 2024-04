Są najbardziej skomplikowane ze wszystkich. Poznaj tajniki wyborów samorządowych

Wybory samorządowe to najbardziej skomplikowane wybory w Polsce. Jednocześnie są naprawdę ważne. Dlaczego? Bo to w nich wybieramy przedstawicieli najbliższych nam władz - czy to w gminie, powiecie czy województwie. W końcu to ci radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci będą decydować o tym, co stanie się w naszych małych ojczyznach i od ich skuteczności naprawę dużo zależy. A dlaczego są skomplikowane? Odpowiedź na to i inne pytania w najnowszym odcinku "Sprawdzamy".

