Są małżeństwem, ale nie w Polsce. Lubelski sąd pozytywnie zaskoczył

Początkowo Jolanta nie chciała małżeństwa. - Zmieniłam zdanie, bo zobaczyłam skalę dyskryminacji, jaka spotyka pary jednopłciowe w Polsce. Będąc z Alicją, cokolwiek bym nie zrobiła, to w świetle prawa jesteśmy dla siebie zupełnie obcymi osobami. Mogą nas akceptować nasi przyjaciele, rodzina, ale nie ma żadnej instytucji, żadnej ochrony, która by pozwalała mi myśleć, że jeśli się cokolwiek stanie, to dostanę informację medyczną o mojej partnerce, że będę miała prawo wiedzieć, co się z nią dzieje, żeby być uznawana za rodzinę w kontekście nawet takim bardzo ostatecznym, czyli np. prawa do pogrzebu, do dziedziczenia - tłumaczy.