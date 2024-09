Obrońcy "prawa do kotleta" wściekli, ale rolnicy "za". Pierwszy taki kraj

Osiągnięte w tej sprawie porozumienie jest efektem pięciomiesięcznych negocjacji z organizacjami zajmującymi się rolnictwem i ochroną środowiska. Na mocy porozumienia uzgodniono, że od 2030 r. rolnicy będą musieli płacić 120 koron duńskich (ok. 70 zł) za tonę wyemitowanych gazów cieplarnianych. W 2035 r. kwota ta wzrośnie do 300 koron (ok. 170 zł), a dwa lata później do 720 koron (ok. 420 zł).