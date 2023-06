Wolski o Marynarce Wojennej. "Możemy być liderem państw bałtyckich"

- W planach oficjalnych są, nikt ich nie skreślił. Wierzę, że jest to możliwe. Na pewno byłoby to bardzo złe, gdybyśmy zrezygnowali z okrętów podwodnych - mówił o planach rozwoju polskiej Marynarki Wojennej, kmdr Tomasz Witkiewicz w rozmowie z Jarosławem Wolskim z kanału Wolski o Wojnie na YouTube. Zadania Marynarki Wojennej wiążą się głównie z zapewnieniem bezpieczeństwa polskich interesów na morzu oraz wkładem w bezpieczeństwo Europy w ramach struktur NATO i UE. Pod koniec maja Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że Warszawa zamówi w ramach programu Orka, okręty podwodne nowej generacji zdolne przenosić dalekosiężne pociski manewrujące oraz nowoczesne torpedy. Jarosław Wolski, politolog, publicysta i analityk wojskowy zapytał wcześniej komandora z Marynarki Wojennej o realność powodzenia planu modernizacyjnego polskiej floty morskiej. Witkiewicz przyznał, że "takie plany są" i "nikt ich nie skreślił". Program Orka nie jest już nowością, ponieważ nad modernizacją techniczną armii pracowało wcześniej kilka ekip rządzących. Najnowsze plany wskazują na pozyskanie trzech okrętów o klasycznym napędzie zdolnych przenosić nowoczesne torpedy i to w czasie, gdy do sił NATO weszła Finlandia, a w kolejce czeka Szwecja, co zdaniem Witkiewicza stwarza na Bałtyku szanse, "jak nigdy przedtem" - Byłoby grzechem z tego nie skorzystać. Tutaj jest realna szansa, że mając silną flotę możemy być liderem państw bałtyckich" - zaznaczył rozmówca Wolskiego. Czy Polska wykorzysta taką okazję? Więcej informacji i materiałów na kanale Jarosława Wolskiego. Wolski o Wojnie - wspieraj twórczość Jarosława Wolskiego na Patronite.