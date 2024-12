Wynajął jako policjant, chciał sprzedać jako kobieta. 68‑latek zatrzymany

Na początku grudnia do policjantów z Komisariatu Policji Poznań – Północ trafiła informacja o tym, że może dojść do oszustwa podczas sprzedaży mieszkania. Mundurowi natychmiast udali się pod wskazany adres. Zastali tam tylko agenta nieruchomości, który poprosił o pomoc policji, a którego podejrzenie wzbudziło nietypowe zachowanie i wygląd osoby oferującej lokal do sprzedaży. Osoba ta uciekła przed przyjazdem policjantów. Funkcjonariusze natychmiast zajęli się tą sprawą.