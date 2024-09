Relacja pierwszej damy. Co robił prezydent Mościcki w kampanii wrześniowej 1939 r.?

W poniedziałek 28 sierpnia 1939 roku premier Felicjan Sławoj Składkowski "zwrócił się z prośbą do Prezydenta, że wobec wytworzonej sytuacji może zaistnieć obawa bombardowania Zamku Królewskiego przez Niemców, aby Prezydent wyjechał do Spały, z tym że powróci rankiem do stolicy".