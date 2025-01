Dostojewski nie cierpiał Polaków. Przemilczany fakt o autorze "Zbrodni i kary"

Wśród poetów i pisarzy carskiej Rosji typową postawą była niechęć do Polski. Cały artykuł przeczytasz na portalu WielkaHistoria.pl. Okazuje się, że nienawiścią do Polaków miał przesiąknąć Rosjanin Fiodor Dostojewski, autor słynnej "Zbrodni i kary". Dostojewski nie mógł się pogodzić z tym, że Polska po rozbiorach przestała istnieć, ale żyli Polacy nienawidzący carskiej Rosji. Pisarz twierdził, że Polska powinna być rosyjska, pod berłem carów, a nie Zachodu i w pełni oczyszczona z katolicyzmu. Jak podaje WielkaHistoria.pl, antypolonizm Dostojewskiego miał umocnić się na katordze – przymusowych robotach wśród zesłanych Polaków. Jerzy Uglik wskazuje na trzy możliwe przyczyny polonofobii wielkiego pisarza. Pierwsza to wrogość Polaków do caratu. Polacy jako buntownicy przeszkadzali Rosji. Drugi powód to postępowanie zgodnie z wiarą katolicką. Według niego Polacy byli butni i patrzyli na zaborcę z góry. Trzeci powód to konflikt z katolicyzmem. Dla prawosławnego Dostojewskiego katolicyzm był wrogą Rosji ideologią. Historycy do dziś spierają się, czy Dostojewski faktycznie tak nie cierpiał Polaków, czy jednak samego katolicyzmu. Tekst powstał na podstawie książki Macieja Pieczyńskiego "Nie ma innej Rosji", wyd. Zona Zero 2024.