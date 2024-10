Nielegalna kamera w damskiej szatni. Policjant zatrzymany

Policjant z wieloletnim stażem

Z nieoficjalnych informacji wynika, że zatrzymany to policjant z kilkunastoletnim stażem, który do tej pory cieszył się dobrą opinią wśród współpracowników. Mimo to, po ujawnieniu jego niezgodnych z prawem działań, został natychmiast odsunięty od pełnienia obowiązków służbowych.