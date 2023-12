Poszukiwania 28-latki i jej synka. "Trop urywa się na moście"

Sprawa poniekąd utknęła w miejscu. Adila Mehdiyeva mogła skoczyć do rzeki, zabijając siebie i maleńkie dziecko. To byłby najpewniejszy scenariusz, gdyby nie seria znaków zapytania. Przede wszystkim, strażacy i woprowcy przez wiele dni przeczesywali Odrę w całej okolicy, prześwietlając ją m.in. przy użyciu sonarów. Ani po kobiecie, ani po dziecku nie ma żadnych śladów. Po drugie, na nagraniu z monitoringu widać 28-latkę podchodzącą do rzeki i trzymajacą się barierek, ale żadna z kamer nie uchwyciła ewentualnego skoku do rzeki ani też reakcji ludzi przechodzących w okolicy.