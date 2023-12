Były policjant po strzelaninie we Wrocławiu. "Politycy i "góra" policji pudrują rzeczywistość"

- To policjanci z pionu kryminalnego, a my się wszyscy znamy - mówi portalowi TuWroclaw.com Remigiusz Korejwo, były policjant pionu kryminalnego. To on doprowadził do uwolnienia z więzienia Tomasza Komendy. Pracował też w grupie, która zatrzymywała we Wrocławiu najgroźniejszego polskiego gwałciciela Andrzeja Ś.