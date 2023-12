Alarm powodziowy we Wrocławiu. Układają worki z piaskiem

Nadmiar wody z Widawy kanałem ulgi przebiegającym przez Swojczyce we Wrocławiu trafia do Odry. Z tego powodu zamknięta jest przebiegająca przez kanał ulica Ludowa we Wrocławiu - została zalana. Woda z Widawy od kilku dni podmywa takze ulice w Wilczycach w gminie Długołęka - przy granicach Wrocławia. Niewiele brakuje, by Widawa przelała się także przez Most Wilczycki we Wrocławiu.