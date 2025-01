Cztery lata od tragedii. Dzieci nadal zjeżdżają wprost na śmietniki i latarnie

16 stycznia 2021 roku w warszawskim parku Szczęśliwickim na Ochocie, od strony ul. Włodarzewskiej, doszło do tragicznego wypadku. 12-letni chłopiec zjeżdżał na pontonie z parkowej górki. Jego zabawa zakończyła się uderzeniem w ławkę, co spowodowało poważny uraz głowy. Pomimo natychmiastowej pomocy i przewiezienia chłopca do szpitala, lekarzom nie udało się go uratować.