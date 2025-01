Posłowie założyli się o Hołownię. Stawka 1000 złotych

We wtorkowej Debacie Dnia w Polsat News politycy rozmawiali na temat wyborów prezydenckich. Błażej Poboży z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że Szymon Hołownia nie zdobędzie trzeciego lub wyższego miejsca w 1 turze.

- Czyli panowie Błażej Poboży i Jacek Bartnicki zakładają się. O co? - dopytała prowadząca program Agnieszka Gozdyra.

- Zakładamy się o to, że ja trzymam się tego, że Szymon Hołownia nie będzie w tych wyborach nawet trzeci, czyli nie będzie na pudle. Będzie tam albo Sławomir Mentzen, albo ktoś trzeci - odpowiedział przedstawiciel PiS.

Bartmiński przyjął zakład, ale przekonywał, że to on go wygra. Przedstawiciel Polski 2050 wierzy, że Szymon Hołownia ma szansę pojawić się nawet w drugiej turze.