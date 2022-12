Szewc z Zielonej Góry przetrwał lockdown, pracuje i ma zlecenia. – W epidemii pomogli ludzie i prezydent Kubicki – mówi pan Jarosław

Pracy szewcowi nie brakuje

Pracy szewcowi nie brakuje I tak jest do dziś. Kiedy byliśmy w zakładzie weszła kobieta. Przyniosła but do sklejenia. Kiedyś do zakładu weszła kobieta mieszkająca w Karpaczu. Przeczytała artykuł o szewcu i zajechała do warsztatu, w którym wykonano dwie dziurki w pasku. – Robię dużo fleków w damskich butach – mówi pan Jarosław. Wykonuję klejenia, zaszywanie dziur oraz zapiętki. – jak trzeba to też odświeżę buty – podkreśla pan Jarosław. Pracy jest bardzo dużo. – To mnie najbardziej cieszy. Wsparcie prezydenta Kubickiego czuję cały czas – przyznaje pan Jarosław.