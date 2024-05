Podpalenie samochodu. Sprawcą wściekły kierowca, któremu nie ustąpiono pierwszeństwa

Mężczyzna został przewieziony do gorzowskiej komendy. Usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi mu kara do pięciu lat więzienia. Powiedział, że spalił samochód przez wcześniejsze zajście. Kierujący volkswagenem miał mu nie ustąpić pierwszeństwa. Podpalenie było zemstą za to.