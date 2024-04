O włos od tragedii. Ryzykancka zabawa nad wodą

Do skrajnie nieodpowiedzialnego zdarzenia doszło w poniedziałek, 29 kwietnia, w Zielonej Górze. Grupa nastolatków urządziła sobie niebezpieczną zabawę na Dzikiej Ochli. Skakali do wody przy basenie, co jest nie tylko może zakończy się tragicznie, ale i jest zabronione.