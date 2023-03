18-latka rozbiła trzy samochody. Straciła prawo jazdy po tym, co nagrał świadek

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Żaganiu na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Bema. Jak podaje portal poscigi.pl, 18-letnia kobieta kierująca samochodem marki volvo zlekceważyła znak "STOP" i wjechała na skrzyżowanie, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym citroenem, a następnie z drugim samochodem, również marki citroen, który dojeżdżał do skrzyżowania. Nagranie świadka opublikowała policja w Żaganiu. Pojazdem kierowała 36-letnia kobieta. W pojazdach znajdowali się również pasażerowie, w tym dwójka dzieci. Jak podał serwis poscigi.pl, choć cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie to na całe szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Policja w Żaganiu potwierdziła, że 18-latce zatrzymano prawo jazdy. Finał sprawy będzie miał miejsce w sądzie.