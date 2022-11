17-latek zgwałcił swojego 8-letniego niepełnoprawnego kuzyna. W więzieniu posiedzi dłużej

W czerwcu br. poznański sąd okręgowy skazał nastolatka na karę trzech lata więzienia. To była kara za jeden gwałt. Drugie zdarzenie uznano jako doprowadzenie do innej czynności seksualnej. Prokuratura jednak nie zgodziła się z wyrokiem sądu uznając go za zbyt łagodny. W apelacji oskarżyciel domagał się znacznie wyższej kary dla nastoletniego gwałciciela.