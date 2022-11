Ricky McCormick - niewyjaśniona śmierć i zaszyfrowany kod

Wątpliwości na temat twórcy notatek

Pewnie wielu z Was pomyślało: "A co, jeżeli nie jest to w ogóle żaden szyfr, tylko przypadkowa kombinacja liter i cyfr, która miała zmylić śledczych?". Okazuje się jednak, że doświadczeni kryptolodzy są w stanie bardzo szybko rozpoznać, czy mają do czynienia z kodem czy czymś, co szyfr ma tylko przypominać. W tym wypadku zgodnie stwierdzono, że mamy do czynienia z zakodowanymi informacjami.