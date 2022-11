Masakra na plantacji konopi. Masowe morderstwo w Oklahomie

Zgubił go automatyczny czytnik tablic rejestracyjnych

Sprawca został zatrzymany we wtorek w rejonie Miami Beach na Florydzie. Udało go się odnaleźć, dzięki automatycznemu czytnikowi tablic rejestracyjnych, który namierzył samochód oprawcy z plantacji konopi. Obecnie podejrzany oczekuje w areszcie na ekstradycję do Oklahomy. Według policji morderstwa nie były przypadkowe. Bardzo możliwe też, że ofiary znały swojego kata. Nie wiadomo, czy plantacja z marihuaną, na której rozegrał się cały dramat, działała legalnie.